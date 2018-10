Novo sezono alpskega smučanja so odprle veleslalomistke, na startu so bile tudi štiri Slovenke Ana Drev, Meta Hrovat, Ana Bucik in Neja Dvornik. Hrovat trenutno kot najboljša slovenska predstavnica zaseda 14. mesto, Ana Drev si ni prismučala finalne vožnje, s 70. in 71. startno številko to ni uspelo niti Bucik niti Dvornik.

S 24 stotinkami naskoka pred lanskoletno zmagovalko, Nemko Viktorio Rebensburg vodi Italijanka Brignone. Štiri desetinke sekunde na tretjem mestu zaostaja Worley. Druga vožnja se bo v zasneženem Soldnu začela ob 13. uri.