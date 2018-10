V nedeljo bo oblačno in deževno. Padavine bodo močnejše v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, predvsem na zahodu bo tudi kakšna nevihta. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti Slovenije pa okrepljen južni ali jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 12 do 18, ob morju 20 stopinj Celzija.

Veter in padavine Od sobote do nedelje zvečer bo predvsem v višjih legah Primorske, Notranjske in Gorenjske pihal jugozahodnik s hitrostjo med 70 in 90 kilometrov na uro. Sunki vetra nad 70 kilometrov na uro se lahko pojavijo tudi na izpostavljenih mestih po nižinah. V nedeljo bo v zahodni, osrednji ter deloma južni Sloveniji v 24 urah padlo od 50 do 100, krajevno do okoli 150 litrov dežja na kvadratni meter. V ponedeljek in v noči na torek bo še prevladovalo deževno vreme. Padavine bodo močnejše v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Predvsem na zahodu bo pihal okrepljen južni veter, ob morju jugo. V torek dopoldne bo dež na vzhodu ponehal, jasnilo se bo. Drugod bo pretežno oblačno, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno še deževalo. Veter bo oslabel.