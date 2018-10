Zanimiv del foruma alpinuma, ki ga Fis tradicionalno organizira dan pred prvo tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu, je včeraj potekal na temo globalnega segrevanja ozračja in posledično vse manj snega. Vodja moškega dela svetovnega pokala Markus Waldner je sicer vesel, da ima vse več prizorišč odlične snežne topove, ki lahko proizvajajo sneg tudi pri višjih, a ne visokih zimskih temperaturah. Izpostavil je Zagreb, dodal pa, da topovi niso rešitev za alpsko smučanje.

Bolj neposreden je bil predsednik Mednarodne smučarske organizacije Gian-Franco Kasper, tradicionalno oblečen v rdeče žametne hlače. »Veliko pozornosti posvečamo podnebnim spremembam, imeli smo nekaj zelo konstruktivnih sestankov po vsem svetu. Prizadevamo si najti rešitve. Dokler bom predsednik Fis, bom zagovarjal, da alpsko smučanje potrebuje naravo. Prizori, ki so jih deležni gledalci po vsem svetu, so tisti, ki poleg športnih dosežkov privabljajo spremljevalce alpskega smučanja vseh starosti. Če bo nekoč alpsko smučanje potekalo v dvorani, bo to pomenilo konec našega športa,« trdi Kasper ter ponuja visoko denarno nagrado tistemu, ki lahko prepreči nadaljnje segrevanje ozračja.

Kot smo v Dnevniku pred kratkim pisali iz Sovodenj pri Gorici, je italijanski proizvajalec smučarske opreme Energiapura naredil velik korak naprej pri večji varnosti alpskih smučarjev. Waldner je predstavil nekaj novosti, čeprav imena podjetja z besedo ni omenil. Pač ni sponzor Fis. »Enodelni komplet spodnjega smučarskega perila je mogoče kupiti za 150 evrov. Z njim bodo alpski smučarji vseh starostnih kategorij varnejši. Veseli nas, da tudi rezultati v vetrovniku kažejo, da zračne blazine dosegajo odlične teste in da jih nosi vse več tekmovalcev,« je poudaril Markus Waldner.

Kasper se je tudi dotaknil treh kandidatov za izvedbo zimskih olimpijskih iger leta 2026. Pravi, da so Italijani, Švedi in Kanadčani zaupanja vredni partnerji, poudaril pa je, da imajo vsak svoje težave. V Calgaryju bodo 17. novembra izpeljali referendum, v Stockholmu potrebujejo podporo vlade, Italijani z Milanom in Cortino d'Ampezzo pa trdijo, da ne potrebujejo podpore vlade, o čemer Kasper dvomi. Pri Fis se veselijo naslednjih dveh svetovnih prvenstev v alpskem smučanju, ki bosta prihodnje leto v Aareju in čez tri leta v Cortini d'Ampezzo. »Gre za prizorišči s tradicijo. Vesel sem, da se obetata tudi atraktivni ženski smukaški preizkušnji,« dodaja Atle Skaardal, vodja ženskega dela svetovnega pokala.

Na forumu alpinumu je bila tudi Mikaela Shiffrin, ki bo od danes naprej naskakovala tretji zaporedni veliki kristalni globus. Američanka je podoživela nastop na letošnjih olimpijskih igrah, kjer je osvojila zlato in srebrno kolajno, a ostala razočarana s četrtim mestom v slalomu. Pravi, da dobro ve, kje je naredila napako. Po osvojitvi naslova prvakinje v veleslalomu je predolgo uživala v trenutku in premalo razmišljala o naslednjem dnevu, ko je bil na vrsti slalom. Dodala je, da bo v tej sezoni tekmovala v vseh disciplinah, vendar na vseh tekmah le v slalomu in veleslalomu. »Občutek, ko sem zmagala na smuku v Lake Louisu, pa je bil zame najlepši doslej na tekmah svetovnega pokala,« pravi ameriška šampionka.