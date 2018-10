Po dobri predstavi in zmagi proti Partizanu so košarkarji Krke na gostovanje v Aleksandrovac proti Igokei v 5. krogu lige ABA krenili samozavestno. A že sam uvod v obračun je pokazal, da to pot niso na ravni, ki je potrebna za zmago na gostovanju v jadranskem tekmovanju. Igokea je bila vseh 40 minut prepričljivo boljši tekmec in zasluženo prišla do uspeha.

V igri Krke to pot ni funkcioniralo prav nič. Novomeščani so bili v obrambi in v skoku premehki, v napadu pa sila nerazpoloženi. To je po porazu priznal tudi trener Simon Petrov. »Igokea je bila boljša od uvodnega sodnikovega meta. Imeli nismo niti najmanjše možnosti, da pridemo do uspeha. Obramba je bila katastrofalna, v napadu pa nismo bili osredotočeni in smo zato sprejemali slabe odločitve. Ob tem je Igokea prišla do preveč skokov v napadu,« je razloge za poraz razkril Petrov, ki je zavrnil možnost, da bi se njegovi košarkarji po zmagi proti Partizanu preveč sprostili. »Vemo, kakšna je kakovostna raven košarke v ligi ABA in kako težko je v njej igrati na gostovanjih. Tokrat enostavno nismo imeli nikakršnega odgovora na igro nasprotnika. Razmisliti moram, kje sem zgrešil v pripravi na tekmo.«

Martić se želi oddolžiti Po katastrofalni sredini predstavi, ko jih je v 3. krogu Fibine lige prvakov v Stožicah Virtus iz Bologne odpravil s kar 31 točkami razlike, Olimpijo jutri čaka obračun s Cibono. Ljubljansko barko bo še naprej vodil trener Zoran Martić, ki pa bi v primeru novega poraza bržkone moral zapustiti položaj. Trener zmajev je bil sicer v sredo zvečer močno razočaran, a o odstopu ni razmišljal. Med drugim je dejal, da bo v prihodnje bolj zaupal tistim, ki na parketu kažejo pravo energijo, in da še vedno verjame, da lahko obrne rezultatsko krivuljo. Medtem ko so nam na uho prišle govorice, da odnos med igralci in Martićem nikakor ni idealen, pa je kapetan Mirza Begić zatrdil, da ekipa sledi svojemu trenerju. A njihov pristop in obnašanje na parketu temu ne pritrjujeta. Če pa Begićeve besede držijo, bo moral biti odgovor Olimpije na današnji tekmi odločen. »Tekma s Cibono bo obračun dveh klubov, ki že od samega začetka nastopata v ligi ABA, posledično pa imata tudi dolgo zgodovino medsebojnih srečanj. Vse tekme med tema dvema nasprotnikoma so bile vselej zanimive. Zagrebški ekipi se želimo oddolžiti za poraz na domačem parketu iz sezone 2017/18, hkrati pa se želimo oddolžiti za slabo predstavo na sredini tekmi proti Virtusu Bologna,« pravi Zoran Martić. Olimpija bo sicer že naslednji dan po tekmi s Cibono v 3. krogu državnega prvenstva gostovala v Šentjurju, v torek pa jo čaka še obračun 4. kroga Fibine lige prvakov v Oostendeju. Liga ABA, drugi pari 5. kroga: Partizan – Zadar danes, jutri ob 17. uri: Olimpija – Cibona, ob 18.30: FMP – C. zveda, nedelja ob 19. uri: Cedevita – Budućnost, ob 21. uri: Mornar – Mega B.