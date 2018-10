Mejni nadzori so darilo populistom

Novembra bodo v Evropski uniji podaljšani mejni nadzori v petih državah članicah. Namesto da bi ti trajali največ dve leti, kolikor predvideva schengenski zakonik, države članice zdaj mejne nadzore podaljšujejo že krepko v tretje leto, in to z odobritvijo evropske komisije, varuha spoštovanja evropskih pogodb. Nekaj smrdi v deželi Danski. Čeprav se glavni evropski politiki strinjajo, da je obstoj največje pridobitve EU s tako dolgo trajajočimi mejnimi režimi resno ogrožen, jih kar naprej podaljšujejo. S pomočjo pravne akrobatike spreminjanja argumentacije in členov, na osnovi katerih jih ohranjajo, so schengen pripeljali pred zlom. In to kljub temu da vsaj v obrisih podobnega množičnega begunskega vala kot pred tremi leti ni na vidiku.