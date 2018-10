Zaradi pomanjkanja snega na evropskih ledenikih imajo vse najboljše reprezentance podobne težave. Vsi bi si želeli pred ledeniškim uvodom nad Söldnom trenirati več, a jim razmere tega niso dovoljevale. Zato je neznank precej, želja po dokazovanju v poolimpijski sezoni pa zelo velika. Eden tistih, ki si najbolj želijo smučati na snegu, je najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec. Potem ko lani ni dočakal tekme v Söldnu, si letos želi, da bo narava bolj prizanesljiva ter omogočila nedeljsko preizkušnjo. Vremenska napoved ni spodbudna, saj naj bi oba dneva zapadlo precej snega, predvsem v noči s sobote na nedeljo, napovedani pa so tudi močni sunki vetra. Kot so včeraj zvečer sporočili na sestanku vodij ekip, se je vsaj toliko spremenila, da naj bi današnji veleslalom organizatorji spravili pod streho.

Žan Kranjec se je lani prebil med elitno sedmerico veleslalomistov. Dvakrat je nosil startno številko do 7, tako v Kranjski Gori kot finalu svetovnega pokala v Areju pa je zasedel peto mesto. »Če me tekmeci omenjajo, še ne pomeni, da sem hiter. To bom moral dokazati na tekmi,« na prizorišču uvodne tekme nove sezone skromno odgovarja Žan Kranjec. V slovenski reprezentanci mu bosta delala družbo Štefan Hadalin in Žan Grošelj, ki bosta na ledeniškem uvodu doživela krstni nastop. »Imam nekaj težav z bolečino v levi nogi, ki jo čutim, ko imam obut smučarski čevelj. Verjamem, da bomo kmalu odpravili težavo. Konfiguracija terena v Söldnu je specifična, saj je strmina zelo dolga, na koncu pa se vse odloča v ravnini. Upam, da si bom prvo tekmo zapomnil po dobri uvrstitvi,« pravi Štefan Hadalin. Žan Grošelj je doslej nastopil na sedemnajstih tekmah svetovnega pokala, od tega desetih v Kranjski Gori. Njegov zbir točk je za zdaj ničen. »Po lanski sezoni sem se v glavi resetiral. Počutim se bolje. Na snegu skušam uživati. Moj cilj v tej sezoni je preboj med dobitnike točk svetovnega pokala ter uvrstitve med prvo deseterico na evropskem pokalu,« je pred začetkom optimističen Grošelj.

»Žan in Štefan sta vzorna profesionalca. V poletnih mesecih sta trdo trenirala. Za oba lahko rečem, da sta bolje pripravljena kot lani. Žan na treningih smuča zelo dobro. Njegova naloga je, da vožnje s treningov prenese na tekmo. Če mu bo uspelo, rezultat ne bo izostal,« pravi glavni moški trener Klemen Bergant. Dodal je, da so do vključno z včerajšnjega dnem v slovenski moški reprezentanci za tehnične discipline preživeli na snegu 49 dni. Na račun ugodnega vremena v Južni Ameriki nekaj več kot lani. »Pogoje imamo zelo dobre. Zahvala gre vodji panoge Mihi Verdniku. Pozna se mu, da je prišel iz naših vrst. Ve, kaj potrebujemo, in ve, kako se stvarem streže,« zaključuje Bergant.

Moški veleslalomski vrh je vsaj pred prvo tekmo sezone številen. Glavni favorit je Avstrijec Marcel Hirscher, za njim na stavnicah kotirata Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault. Nihče ne želi odpisati Američana Teda Ligetyja, ki je v Söldnu zmagal že štirikrat in ima v tej sezoni visoke cilje. Ob omenjenih veleslalomskih velemojstrih pa smučarji in mediji največkrat izpostavijo Žana Kranjca, ki je svoj pohod proti veleslalomskemu vrhu napovedal pred dvema letoma prav v Söldnu, kjer je tedaj zaostal le za Pinturaultom, Hirscherjem ter Nemcem Felixom Neureutherjem.