Kot piše v utemeljitvi, Škrjanec s svojo zadnjo pesniško zbirko Dihaj (Aleph, Center za slovensko književnost) »ostaja na sledi poeziji, ki se izogiba velikim izjavam in gestam, kot bi hotela resnično zajeti in pokazati svet, ki jo obkroža, pa se zaveda vseh pomanjkljivosti jezika in človeškega dojemanja sveta. Zato govori šele, ko ujame hip nenadejanega, ki se lahko utrne kadar koli, in je lahko zdaj kaplja sline na koži ali pivska pena, ki se 'izredno lepo svetlika v zgodnjem popoldanskem soncu'«.

V ožjem izboru za Jenkovo nagrado so bili letos še Esad Babačić s pesniško zbirko Odrezani od neba, Jure Jakob z zbirko Lakota, Maja Miloševič z zbirko Oder za gluhe, Ana Pepelnik z zbirko Tehno in Nataša Velikonja z zbirko Preveč vljudna.