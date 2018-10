Obvozi (mestnih) avtobusov

V soboto do 10.30 in v nedeljo od 20. do 22. ure: zaradi popolne prometne zapore Slovenske ceste od Gosposvetske do Aškerčeve bodo imeli obvoz naslednji avtobusi: 1, 1D, 2, 3G, 6, 6B, 9, 11, 14, 18, 18L, 19B, 19I, 27, 51, 56. Dodatno postajališče je na Bleiweisovi cesti v smeri proti centru.

Od sobote od 10.30 do nedelje do 5. ure in v nedeljo od 16. do 20. ure: zaradi popolne zapore Slovenske ceste od Tivolske do Aškerčeve imajo obvoz avtobusi 1, 1D, 2, 3, 3B, 3G, 5, 6, 6B, 7, 7L, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 18L, 19B, 19I, 20, 25, 27, 27K (samo v nedeljo), 51, 56. Dodatna postajališča so na Tivolski cesti pri bencinskem servisu v obeh smereh in na Bleiweisovi cesti samo v smeri proti centru.

V nedeljo od 5. do 8. ure: zaradi popolne zapore na delu Slovenske ceste od Tivolske do Aškerčeve in na delu Aškerčeve ceste imajo v tem času obvoz proge 1B, 2, 3, 3B, 3G, 5, 6, 6B, 7, 8, 9, 13, 14, 18L, 19B, 19I, 20Z, 25, 47 51 in 56. Dodatna postajališča so na Tivolski cesti pri bencinskem servisu in na Bleiweisovi cesti v obeh smereh.

V nedeljo od 8. do 10. ure: obvoz imata progi 1B in 2. Dodatno postajališče je na Resljevi cesti pred križiščem z Masarykovo v obeh smereh. V tem času so na obvoznih poteh tudi avtobusi številka 3, 3G in 5. Najbližja povezava za potnike, namenjene proti centru, bo izredni avtobus, ki bo imel postajališče pri cerkvi na Vodnikovi cesti in bo vozil do Gosposvetske ceste. Na obvozu bodo tudi avtobusi številka 6, 6B, 7, 9, 12, 12D, 13, 14 (iz smeri Savelj ne vozi), 19B, 19I, 20Z, 25, 47, 51 in 56. Avtobusi številka 18L in 27K v tem času ne vozijo.

V nedeljo od 10. do 16. ure po okrnjenem urniku ali skrajšani progi vozijo avtobusi 1B, 3, 3G, 5, 6, 6B, 12, 12D, 13, 14, 19B, 19I, 20Z, 25 in 47. V tem času ne obratujejo proge številka 2 ter 6, 6B in 47 iz smeri Dolgi most, kot tudi 7 in 9 ter 14 iz smeri Savlje, 18L, 20Z iz smeri Nove Stožice in 27K.