»Čmrlji so bolj vzdržljivi od čebel. Večji so, bolj kosmati, bolje so opremljeni za letenje v mrzlih dneh. Iz panja se lahko odpravijo tudi pri temperaturah malo nad ničlo, ko čebele raje ostanejo doma. In niti rahel dež jih ne moti. So pomembni opraševalci nekaterih rastlin, denimo paradižnika.« Tako je raziskovalec z Inštituta Jožefa Stefana Anton Gradišek začel pripoved o dobrodušnih žuželkah z imenom, ki se zdi tujcem v Sloveniji neizgovorljivo.

Večji brenčijo z nižjimi toni

Razumevanje obnašanja čmrljev pri opraševanju kulturnih rastlin je pomembno s hortikulturnega in gospodarskega gledišča. Doslej je proučevanje potekalo z opazovanjem. »Človek je moral sedeti pred panjem oziroma v rastlinjaku in si na list s črticami beležiti prihode ter odhode žuželk,« pravi Gradišek. Takšno delo je zamudno in zaradi brzenja žuželk tudi nezanesljivo. Gradišek, računalniški strokovnjak za umetno inteligenco, pa je s sodelavci razvil računalniški program, ki čmrlje beleži na podlagi zvoka njihovega letenja. V sodelovanju z upokojenim profesorjem Janezom Gradom z ekonomske fakultete, ki se ukvarja z gojenjem čmrljev, so ob panje in v nasade namestili mikrofone z visoko občutljivostjo. Gradišek pravi, da so razlike v zvoku slišne že z ušesom – večji in težji letijo pospremljeni z nižjimi toni, manjši, lažji in hitrejši pa oddajajo višje tone. A le redki raziskovalci so po dolgih letih učenja sposobni prepoznati čmrlja po zvoku. Z računalniško analizo zvočnih frekvenc je spremljanje obnašanja žuželk bolj natančno.

Za začetek so se raziskovalci osredotočili na prepoznavanje vrst čmrljev. V Sloveniji je znanih petintrideset vrst; okoli dvajset jih je dovolj razširjenih, da jih je mogoče proučevati. »Čmrlje lahko med seboj najenostavneje ločimo po barvnih vzorcih dlačic, s katerimi so poraščeni,« je Gradišek razložil v enem od člankov, s katerim je strokovni javnosti predstavljal računalniško analizo teh žuželk. »Tipične barvne kombinacije so črno-rumeno-bela, črno-rumeno-rdeča, črno-rdeča oziroma oranžna, svetlo/temno rjava, siva in črna. Določene vrste imajo tri različne tipe osebkov – matice, delavke in samčke, nekatere pa samo dva tipa – matice in samčke. Ti so zajedavski ali kukavičji čmrlji. Tudi tipi osebkov se med seboj razlikujejo, na primer po velikosti telesa, dolžini rilčka, dolžini tipalnic in barvi,« je s sodelavci razložil morfologijo živali.