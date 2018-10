Še za policiste grozljivo pijana

Če vsega hudega vajeni policisti poročajo, da so naleteli na grozljivo pijano voznico, bo to kar držalo. Škofjeločanka je minuli teden žal postala predmet debat na Gorenjskem, zavoljo spletnih omrežij pa še mnogo mnogo širše. Če slučajno še ne poznate zgodbe, vam jo povemo zdaj. Okoli pol dveh so škofjeloški policisti na podlagi prijave ustavili voznico osebnega avtomobila. Ko sta policista pristopila do nje, je ta na polno tiščala stopalko za plin. Policista sta menila, da je z žensko nekaj narobe, saj je bila čisto odsotna. Spravila sta jo iz avtomobila in jo položila na bok ter poklicala reševalce. Družno so potem vendarle ugotovili, kaj je pravi vzrok za njeno stanje. Izmerili so ji 1,41 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali po starem neverjetne tri promile. Ženska je bila stara 28 let.

Alarm (si) je sprožil prepozno

Včasih res ne moremo verjeti, kakšni vozniki vse se vozijo po naših cestah. Vsaj za poklicne bi si normalen človek mislil, da res ne pijejo, preden sedejo za volan svojih več ton težkih zverin. Pa žal še zdaleč ni tako. V Grosuplje se je prejšnjo nedeljo zvečer pripeljal Latvijec s tovornjakom s priklopnikom. Pri vzvratni vožnji je trčil v ograjo nekega podjetja in sprožil alarm. Policistom je napihal 0,77 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Pridržali so ga in odvedli k sodniku za prekrške. Bolje, kot da je sprožil alarm v podjetju, bi bilo, da bi se njemu sprožil alarm že pri prvem pivu.

Naši so mu ga vzeli, pa je svojim to zamolčal

Že lanskega novembra je 44-letni Hrvat prišel na istrsko policijsko upravo v Pulju do okenca za upravne zadeve in naznanil, da je izgubil vozniško dovoljenje. Da bi, kakopak, dobil novega. Ni pa uslužbencu na okencu povedal, da so mu vozniško dovoljenje pravzaprav odvzeli slovenski policisti. Hrvaški mediji ne poročajo, zakaj so mu ga vzeli, lahko pa sklepamo, da ne ravno zaradi napačnega parkiranja, kajne. Tudi ni znano, zakaj so Hrvati potrebovali celo leto dni, da so pogruntali, kako jih je možakar želel prinesti naokoli. A zdaj so kriminalisti le končali preiskavo in zoper 44-letnika podali kazensko prijavo.

O tlačnem čistilcu, viličarju in motorni žagi

Če doma razmišljate, da ste varni pred vlomilci, saj tako ali tako nimate nič posebej vrednega in vam zato ničesar ne morejo ukrasti, premislite še enkrat. Kaj vse je lahko magnet za tatove? S štajerskega konca poročajo, da je neznanec prerezal ograjo nekega podjetja v Mariboru. Tako je lahko prišel do skladišča goriva, vlomil vrata in odpeljal tlačni čistilnik ter voziček z orodjem. Naslednjo noč se je vrnil! Spet je vlomil, tokrat skozi dvokrilna vrata in iz skladišča odnesel motorno žago. V pogon je spravil tudi viličarja, ga zapeljal iz objekta in pri tem poškodoval kovinski podboj vrat. Očitno pa se je viličarja naveličal in ga pustil na dvorišču. Ali pa je vendarle pogruntal, da viličar ni ravno najboljše ubežno prevozno sredstvo.

Slovenski umor po levje

Tipičen slovenski umor se zgodi v družinskem ali prijateljskem okolju, največkrat je posredi alkohol, veliko je tovrstnih nasilnih dejanj med partnerji. Očitno levi niso prav nič drugačni. Levinja v živalskem vrtu v ameriškem Indianapolisu je namreč meni nič, tebi nič pokončala leva, očeta svojih treh mladičev. Dvanajstletna Zuri in desetletni Nyack sta v ogradi skupaj živela osem let, leta 2015 so se jima skotili trije mladiči. Kaj je ujezilo levinjo, da je posegla po tako drastičnem ukrepu, za zdaj ni jasno. Bodo pa, tako so obljubili, v živalskem vrtu izvedli podrobno preiskavo levjega umora.

Pripravil Primož Knez