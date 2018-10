Valdes, Puyol, Milito, Marquez, Abidal, Xavi, Yaya Toure, Deco, Ronaldinho, Inesta in Eto'o na eni strani ter Casillas, Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze, Sneijder, Diarra, Baptista, Raul, Robinho in Van Nistelrooy na drugi. Takšni sta bili začetni postavi Barcelone in Reala Madrid na »el clasicu« 23. decembra leta 2007. Slabih 11 let pozneje izmed vseh igralcev, ki so začeli omenjeno tekmo, v istem dresu igra le še kapetan Reala Sergio Ramos, seveda pa ni naključje, da smo omenili prav to. Bila je namreč zadnja medsebojna španskih rivalov, na kateri na igrišču ni bilo ne Lionela Messija pri Barceloni ne Cristiana Ronalda pri Realu – prvi je bil poškodovan, drugi pa je še vedno nosil dres Manchestra Uniteda. Zadnja, do jutrišnje. Na kateri Messija spet ne bo zaradi poškodbe, Ronaldo pa zdaj nosi dres Juventusa.

Skupno je bilo od takrat na sporedu 35 »el clasicov«, na kar 30 pa sta igrala oba, tako Messi kot Ronaldo, katerih individualno rivalstvo se je že skoraj začelo primerjati s klubskim. A zdaj je tega nepreklicno konec, pred skupno že 238. uradno tekmo Barcelone in Reala (92 zmag prve, 95 drugega, 50 remijev) pa se zdi, da je, kar zadeva posameznike, v središču pozornosti nekdo, na katerega še pred kratkim nihče ne bi pomislil, da bo – Realov trener Julen Lopetegui.

A saj drugače niti ne more biti. Pod njegovim vodstvom kraljevi klub namreč beleži najslabši začetek sezone v zadnjih 17 letih, v prvenstvu pa ni zmagal že več kot en mesec. Nazadnje je tri točke osvojil 22. septembra na domači tekmi proti drugemu moštvu iz Barcelone, Espanyolu (1:0), odtlej pa na štirih tekmah kar trikrat izgubil in remiziral na mestnem derbiju proti Atleticu. Tako jih ni malo, ki so prepričani, da bo v primeru novega neuspeha prvi Lopeteguijev »el clasico« tudi njegov zadnji, pri čemer se hkrati že ugiba o njegovem nasledniku. Včeraj so se tako pojavile novice, da je po mnenju mnogih prvi kandidat Antonio Conte dokončno razdrl vse pogodbene vezi, ki so ga še držale pripetega na njegov nekdanji klub Chelsea, in da se je Real z njim tako ali tako že pogovarjal, kot skorajda neverjetno hipotezo pa se je začel omenjati celo povratek Joseja Mourinha, ki je v Manchestru Unitedu pod približno enakim plazom kritik kot v Realu Lopetegui. Je pa res, da ima ta še naprej ogromno zaupanje in podporo igralcev, ki naj bi bili tudi glavna ovira za prihod že omenjenega Conteja – konkretno najbolj kapetan Ramos in vratar Courtois, ki je z njim že sodeloval pri Chelseaju.

In Barcelona? Njene težave so se začele v istem krogu, v katerem je Real vknjižil zadnjo zmago, a so bile te vseeno (bistveno) manjše. Tudi Katalonci so bili sicer brez zmage štiri zaporedne kroge, a je bilo njihovo razmerje remijev in porazov ravno obrnjeno kot pri Realu (3:1 namesto 1:3), ob tem pa so krizo v zadnjem krogu prekinili z zmago s 4:2 proti Sevilli. Ki pa jo je vsaj malo zasenčila že omenjena poškodba Lionela Messija, ki naj bi zaradi zloma koželjnice izpustil še naslednjih nekaj tekem. Poleg njega pri Barceloni tokrat zagotovo ne bo še prav tako poškodovanih Umtitija in Vermaelna, pri Realu pa je poškodovan Carvajal, kaznovan pa Vinicius Junior.