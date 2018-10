Moški, stari med 22 in 27 let, so bili ubiti v ločenih incidentih, so še sporočili z ministrstva. Trije so padli pod streli izraelskih vojakov v Han Junisu na jugu območja Gaze, eden pa vzhodno od Džabalije na severu. Peti pa je umrl vzhodno od kraja Bureidž, ko mu je v rokah po nesreči eksplodirala granata.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je sporočil, da se je ob meji z Gazo danes zbralo okoli 10.000 »protestnikov in izgrednikov«, ki so zažigali pnevmatike in »metali granate«. Izraelske enote pa so se zato odzvale »s sredstvi za razkropitev izgredov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na območju Gaze na meji z Izraelom že več mesecev trajajo nemiri, vključno s protesti, na katerih Palestinci zahtevajo konec blokade Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu. Od marca, ko so se začeli protesti, je v spopadih pod streli izraelske vojske umrlo 212 Palestincev. V enakem obdobju je bil pod strelom palestinskega ostrostrelca ubit tudi izraelski vojak.