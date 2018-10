Aleksander Mežek: Všeč mi je, ko Luka Dončić prepeva Sivo pot

Julija in Siva pot sta pesmi, ki sta zaznamovali kariero Aleksandra Mežka, pa čeprav je v svojih 52 letih posnel vsaj 400 pesmi. Že kot mladenič je stopil na angleško glasbeno sceno in se dokončno vrnil domov šele pred štirimi leti. Osemnajstega novembra bo na svoj 70. rojstni dan v ljubljanski Operi s koncertom Tečem skozi čas zaokrožil svoje dosedanje delo. Pri koncertu je sodeloval z aranžerjem Markom Hribernikom in njegovo godalno zasedbo Camerata Carniola, na odru pa se mu bodo pridružili Boštjan Gombač, Janez Dovč, Vid Ušeničnik, Ilj Pušnik, Tine Lustek in Blaž Podobnik. Posebna gostja bo Christina Harrison, s katero se poznata že več kot 40 let, njo pa bosta spremljala škotska glasbenika, kitarist in kantavtor Ian Bruce ter violinist Pete Clark.