Nogometaši Maribora in Olimpije bodo v Ljudskem vrtu odigrali jubilejni, stoti veliki derbi v samostojni državi. Vijoličasti so v psihološki prednosti, saj imajo na lestvici pet točk prednosti in bodo igrali pred domačim občinstvom. Ljubljančani se želijo oddolžiti Mariboru za visok avgustovski poraz v Stožicah, zato napovedujejo ofenzivno igro z veliko posestjo žoge. Ko je Olimpija nazadnje gostovala v Mariboru, je po zmagovitem golu Andreja Vombergarja odplesala šampionski ples za naslov prvaka.

Če se je po njegovih besedah kapetan Marcos Tavares navadil na vlogo rezervista, ima še naprej visoka pričakovanja od Jana Mlakarja in zlasti Luke Zahovića, ki je vseh svojih pet zadetkov prispeval v zmagah, ko je Maribor slavil s »petardo«. »Samo meni še ni podal za gol,« se je pred tekmo pošalil Marko Šuler , potem ko je postala usklajena naveza Amir Dervišević (devet asistenc)-Saša Ivković (trije zadetki). Maribor niti ne več tako potihem stavi tudi na prekinitve, zelo na glas pa računa na podporo navijačev. Klub je navijače pozval, naj dajo podporo že med ogrevanjem, kar sicer v Ljudskem vrtu večinoma ni praksa. Ali kot je ponazoril Šuler: »Meni je lažje, če je stadion razprodan. Težje je pred praznimi tribunami, tam se težje spraviš na tisti res pravi nivo. Motivacija pa ne sme biti vprašanje, ne glede nato, koliko ljudi je na tribunah. Je pa derbi drugačen motiv. Za to se igra.«

Kar pa ne pomeni, da se Milaničev sistem 4-4-2 ne spreminja. Skozi sezono je z občasnimi vrnitvami Dareta Vršiča in rotacijami vrnil tudi romb, ki pa se mu lahko – kot se je boleče pogubno za vijoličaste izkazalo na Fazaneriji pri Muri – tudi zatakne. V Stožicah je odločil po mnenju Milaniča en dober sprejem Dina Hotića, ki je od Amirja Derviševića prevzel naziv igralca meseca v ligi. »Izkoristiti je treba posest, biti zelo dober v prehodih, imeli bomo priložnosti,« je napotek Milaniča. Če je pred obračunom pri Gorici (0:3), ko je Maribor suvereno zmagal, poudaril, da ni lahko igrati tako dolgo nekompleten, tokrat – z izjemo Martina Milca – to ne bo težava. »Da fantje že komaj čakajo tekmo, se vidi tudi po zdravstvenem kartonu, ki se je zelo popravil v zadnjih dneh.«

Če igraš predvidljivo, je to lahko tudi kompliment. Ampak ko je Darko Milanič v četrtek pojasnjeval predvidljivost Olimpije s tem, da je to odlika velikih moštev – omenjal je celo Liverpool –, je delno govoril tudi o svojem moštvu. Od tega, da lahko vijoličasti ponudijo bolj ali manj le variacije enega sistema, ni bežal. »Idealno bi bilo, če bi lahko prehajali taktično, ampak je to nemogoče zaradi profila igralcev, ki so v danem trenutku na igrišču. Taktično znanje je eno, ampak v praksi je to drugače. Ni lahko skakati iz enega v drug sistem.«

Prvi derbi za Zorana Barišića

Podporo s tribun bo imela tudi Olimpija, saj se na drugo stran Trojan odpravlja sedemsto ljubljanskih navijačev. Državni prvaki so v Maribor prispeli že včeraj, da bi v karanteni izpilili zadnje podrobnosti pred pomembno tekmo. Ognjeni krst na derbiju z Mariborom čaka trenerja Zorana Barišića, ki je po Igorju Bišćanu znova vzpostavil red v igri Olimpije. Barišić je iz avstrijske lige navajen rivalstva med zeleno in vijoličasto barvo: »Kot trener imam pozitiven izkupiček proti 'violam'. Tako na Dunaju kot v Ljubljani se navijači pred tekmami niso smeli obleči v vijoličasto barvo, a to ni tako pomembno. Tekma v Mariboru bo zame povsem nova zgodba in nima povezave z mojim delom v preteklosti,« pravi Zoran Barišić, ki je znova poudaril, da obstaja velika razlika med igro in rezultatom. Zanj je najpomembnejše, da njegovo moštvo pokaže sijaj v igri, saj je zagovornik zmagovanja s stilom.

Olimpija napoveduje, da bo v Mariboru zaigrala napadalno in dominantno. V slovenski ligi si Olimpija med vsemi klubi pripravi največ priložnosti, po učinku pa je boljši Maribor. »Nismo tako učinkoviti, kot bi si želeli, a dejstvo je, da si ustvarjamo veliko priložnosti. V naši igri je veliko kreativnosti in dinamike. Tudi če zgrešimo vrata, nadaljujemo s pritiskom in poskusimo znova. Veliko vlagamo v doseganje zadetkov in ne bomo odnehali,« je odločen Barišić. V Ljudskem vrtu bo lahko računal tudi na Asmirja Suljića, Branka Ilića in Matica Črnica, ki so pozdravili poškodbe.

Ljubljanski trener iz tedna v teden stremi k temu, da bi se igralci približali svojemu limitu. Ker moštvo napreduje, ocenjuje, da derbi za Olimpijo verjetno prihaja ob pravem času. V posnetku si je ogledal zadnji avgustovski derbi, ko se je Maribor sprehodil skozi Stožice: »To je preteklost, ki me ne zanima. Ta tekma ne pomeni nič več, saj se bo že današnji preizkus začel z 0:0. Pozorni moramo biti na svojo igro in ob tem spoštovati nasprotnika.« Čeprav predsednik kluba Milan Mandarić igralcem in trenerjem ni ponudil dodatnih premij za morebitno zmago v Mariboru, Barišić pravi, da bi bila tako zanj kot za igralce največja nagrada tri točke: »Izziva v Ljudskem vrtu se moramo veseliti. Pritisk pred tekmo je pozitiven, zato nas ne bo stisnilo na igrišču,« napoveduje še neporaženi trener z ljubljanske klopi. Naš namig: 2.