Dogajanje v vrhu 2. slovenske nogometne lige je izredno napeto. Razlika med prvimi Radomljami, ki so med tednom v zaostali tekmi 10. kroga ugnale Bravo na gostovanju, in osmim Ankaranom je vsega pet točk. V prihajajočem 13. krogu bodo tako kar trije obračuni med klubi iz zgornje polovice lestvice. Krka bo gostila Dob, Nafta Sežano, Ankarančani pa bodo gostovali na Ptuju pri Dravi.

Krka in Dob sta v dosedanjem delu prvenstva zbrala 22 točk in si na lestvici delita tretje mesto z Nafto. Ob idealnem razpletu bi se lahko eno ali drugo moštvo po 13. krogu celo zavihtelo na sam vrh. Tako Krka kot Dob sta trenutno v odlični formi. Novomeščani niso izgubili vse od šestega kroga in so v seriji štirih zaporednih zmag. Dob je neporažen od sedmega kroga, v zadnjih dveh pa je na kolena spravil Sežano in Nafto.

Ravno zadnji dve žrtvi Doba se bosta danes udarili v Lendavi. Vloga favorita pripada Nafti, ki na domači zelenici v letošnji sezoni še ni izgubila. Sežana na drugi strani je na gostovanjih sila skromna, saj je do sedaj na tujem zmago slavila le enkrat.

Drava in Ankaran trenutno zasedata zgolj sedmo in osmo mesto, kar je nižje od pričakovanj na začetku sezone, a sta hkrati še povsem v igri za najvišja mesta. Zanimivo je, da je Drava v letošnji sezoni pred domačimi navijači klonila kar trikrat, medtem ko je Ankaran z gostovanj do sedaj prinesel vsega tri točke.