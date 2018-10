Zanimivo je, da je že lani spremenila ime v Magda Davitt. »Ponosno izjavljam, da sem postala muslimanka. To je naraven potek mojega teološkega potovanja. Vse študije spisov so me vodile do islama,« je zapisala ob fotografiji, na kateri ima pokrite lase. Tudi o tem, kako si je prvič pokrila lase, je zapisala sporočilo: »Prijateljica Elaine mi je dala moj prvi hidžab. Kar naježila sem se, ko sem ga nadela. Ja, sem stara baba, ampak zelo srečna stara baba.«

Sinead O'Connor je v svoji dolgi karieri že nekajkrat javno govorila o svoji veri. V devetdesetih letih se je denimo v javnosti pojavljala z velikim križem okoli vratu, saj je bila duhovnica Neodvisne katoliške cerkve. Takrat je želela, da jo imenujejo mati Bernadette Mary. Tretjega oktobra 1992 je poskrbela za škandal, za katerega mnogi menijo, da je končal njeno glasbeno kariero: med nastopom v oddaji Saturday Night Live je v znamenje protesta proti zlorabam raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. in koščke slike razmetala med gledalce z besedami: »Borite se proti večnemu sovražniku!« Takrat so glasbenico močno kritizirali, sedaj pa njeno dejanje slavijo kot eno prvih javnih obsodb spolnih zlorab v Cerkvi.