Se spomnite, ko je Ivica Kostelić ob koncu sezone 2010/11 dvignil pokal skupnega zmagovalca svetovnega pokala v alpskem smučanju? Dolgo je že tega. To je bilo zadnjič, ko ob koncu sezone ni bil najboljši Marcel Hirscher. Avstrijski alpski smučarski stroj od leta 2011 naprej ne pozna poraza v skupnem seštevku svetovnega pokala, pa čeprav so ga napadali in mu prišli blizu največji velemojstri, kot so Švicar Beat Feuz, Norvežani Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud in Henrik Kristoffersen, Američan Ted Ligety, Francoz Alexis Pinturault, Nemec Felix Neureuther… Nekajkrat se je zgodil