Tako se je fotografija po spletu širila s pripisom, da je Ross ukradel pivo. Schwimmer se je iz fotografije in ideje, da je ukradel pivo, pošalil in objavil svoj posnetek, parodijo na temo, kako v trgovini nosi karton piva s pripisom: »Policisti, prisegam, da nisem bil jaz. Vidite, 20. septembra sem bil v New Yorku.« Češ, na ta dan sem kradel pivo v Ameriki, ne pa v Veliki Britaniji. »Želim vam veliko uspeha pri preiskavi. #itwasntme,« je še pripisal. Policisti so zločin razrešili v nekaj dneh, našli so storilca, ki je poleg piva izmaknil tudi mobilni telefon. In storilec res ni bil Schwimmer. Njegov posnetek si je ogledalo 800.000 ljudi, mnogi pa so objavili tudi svoj mem na temo #nisembiljaz, kako iz trgovine nosijo kartone piva.

David Schwimmer je sicer te dni objavil tudi bolj resno novico, in sicer da se je pridružil zvezdniški igralski zasedbi filma The Laundromat (Pralnica), ki jo bo snemal Netflix, govorila pa bo o finančnih malverzacijah, ki so jih razkrili panamski dokumenti. Poleg Schwimmerja bodo nastopili še Gary Oldman, Meryl Streep in Antonio Banderas, film pa bo režiral Steven Soderbergh.