Najprej je močno okregala Fox News, kjer so vehementno zatrdili, da se igralka spreneveda, ko tako glasno zagovarja omejitev uporabe orožja v Ameriki, če pa se vendar v filmu sprehaja s pištolami v rokah. Jamie Lee Curtis jim je odgovorila, da očitno ne ločijo realnosti od fikcije, kar je za medijsko hišo kar hudo. Še posebno če je to medijska hiša, ki ji verjame ameriški predsednik. Da o njem nima dobrega mnenja, pa je na veliko razlagala v radijski oddaji v Avstraliji, kjer se je celo malce sporekla z novinarjem, ki je zagovarjal Trumpa. »Predsednik mora skrbeti za ljudi. On ne skrbi za nikogar drugega razen za Donalda Trumpa. Preprosto nima dobrega značaja,« mu je zabrusila.

Nato je igralka v reviji People razlagala, kako je bila deset let zasvojena s tabletami. To se je zgodilo po lepotni operaciji, s katero je želela zmanjšati podočnjake, saj ji je med snemanjem nekega filma snemalec dejal, da se je njen obraz postaral. Kot je dejala sedaj, je bila v tistem času zelo negotova, zato se je sredi svojih tridesetih odločila za lepotno operacijo, nato pa je zapadla še v odvisnost od tablet, kar je skrivala deset let. Šele ko je nekoč tablete ukradla, je spoznala, da je dosegla dno ter da mora prekiniti družinski krog odvisnosti: njen brat je umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, oče Tony Curtis pa je bil odvisen od alkohola. To, da je sedaj že dvajset let ozdravljena odvisnosti, si poleg rojstva otrok šteje za najpomembnejši dosežek svojega življenja.