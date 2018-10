Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Trenutno je to 16 odstotkov delovnega leta.

Med posameznimi državami EU obstajajo velike razlike glede plačne neenakosti med spoloma. V Belgiji, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Romuniji in Sloveniji je ta razkorak manjši od osmih odstotkov, medtem ko je v Avstriji, na Češkem, Nemčiji, Estoniji in Veliki Britaniji več kot 20 odstotkov.

K razliki v plačilu med spoloma prispeva kombinacija različnih dejavnikov: ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, v podjetjih ne napredujejo, delajo v slabše plačanih sektorjih ali pa morajo pogosto prevzeti primarno skrb za družino.

Ženske dva meseca na leto delajo brezplačno

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans ter evropski komisarki za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile ter pravosodje, Marianne Thyssen in Vera Jourova, so pred evropskim dnevom enaka plačila izpostavili, da so ženske in moški enakopravni in da je to ena temeljnih vrednot EU.

»Vendar ženske v primerjavi z moškimi še vedno dva meseca na leto delajo brezplačno. Tako stanje ni več sprejemljivo,« so opozorili.

Ob tem so v Bruslju še ocenili, da ta razlika v plačilu med spoloma ni nepoštena le načelno, ampak tudi v praksi, saj ženske postavlja v negotov položaj na njihovi poklicni poti in še toliko bolj po upokojitvi, saj razlika v pokojninah med spoloma znaša 36,6 odstotka.

Evropska komisija je že pripravila vrsto predlogov za obravnavanje neenakosti v poklicnem in družinskem življenju. Evropski parlament in države članice v svetu EU se morajo nujno dogovoriti o teh predlogih, ki bi omogočili konkretne rezultate, med katerimi so tudi večje pravice zaposlenih staršev in oskrbovalcev pri koriščenju dopusta za podporo njihovim družinam, so opozorili v Bruslju.

Dodali so, da bi morali čim prej sprejeti zakonodajo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki jo je predlagala Evropska komisija. Ob tem so navedli, da tretjina Evropejk in Evropejcev v zadnjem letu ni mogla izkoristiti družinskega dopusta in samo štirje od desetih moških so koristili ali nameravajo koristiti starševski dopust.