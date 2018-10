Visoko sodišče za gospodarske zadeve je danes zavrnilo 87 pritožb upnic Agrokorja, ki so bile nezadovoljne z julijsko odločitvijo prvostopenjskega gospodarskega sodišča, ki je potrdilo odločitev skupščine iz 4. julija.

Sodišče je danes tudi navedlo, da bodo postopek izredne uprave v Agrokorju sklenili z izvajanjem poravnave. Pričakovati je, da bo uveljavitev poravnave potekala nekaj mesecev.

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Fabris Peruško je v sredo izjavil, da bo njegova uprava delo končala konec prvega ali v začetku drugega četrtletja 2019, če bo zagrebško sodišče potrdilo poravnavo do konca leta. Izrazil je pripravljenost na pogovore o nadaljevanju vodenja koncerna, če bodo to želeli novi lastniki. Dodal je, da še ni odločeno, kako se bo novi koncern imenoval.

Hrvaška vlada je v sredo sprejela poročilo o izvajanju zakona o izredni uprava v Agrokorju. Sklenila je, da je izredna uprava uresničila dobro podlago za začetek prestrukturiranja koncerna.

Po potrditvi poravnave so največji lastniki koncerna postali ruski banki Sberbank (39,2 odstotka) in VTB (7,5 odstotka) ter lastniki obveznic (25 odstotkov), med katerimi so večinoma ameriški finančni skladi, in Zagrebačka banka (2,3 odstotka).

Poravnava prinaša tudi dodatno določilo, ki Sberbank odpira možnost zamenjave 18 odstotkov delnic slovenskega trgovca Mercator za delnice novega Agrokorja. Če bo aneks poravnave uveljavljen, bo Sberbank dobila dodatni 1,6-odstotni delež koncerna ob obstoječih 39,2 odstotka.