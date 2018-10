Med tistimi, ki so v zadnjem času najbolj napredovala, pa so Amazon, Netflix, PayPal, Adobe in Mastercard. Naša današnja lestvica govori o modnih podjetjih, ki so se uvrstila med 100 najboljših na omenjeni lestvici. Pa ne govorimo samo o znamkah, ki se ukvarjajo s proizvodnjo cenejših oblačil in modnih dodatkov za široke množice, med najboljšimi so tudi tiste, ki oblačijo in lepšajo najbogatejše sloje. Mimogrede, seznam, ki ga pripravlja podjetje Interbrand, je mednarodno certificiran in ocenjuje vrednost znamke po vplivu na finančno uspešnost podjetja in po vlogi znamke v vplivu na kupca. Vrednost znamke je navedena v milijardah dolarjev.

Louis Vuitton (Francija), 28.152 Najpomembnejše podjetje iz največjega svetovnega koncerna prestiža LVMH (oblačila, kozmetika, alkoholne pijače, ure in nakit) ima svojo znamko na 18. mestu. V zadnjem letu je njena vrednost zrasla za 23 odstotkov: brand LV je po vrednostni preskočil 28 milijard dolarjev. Podjetje, ki je v lasti četrtega najbogatejšega človeka na svetu, Bernarda Arnaulta – po zadnjih podatkih Forbesa je težak več kot 72 milijard dolarjev – velja v zadnjem obdobju za največje na polju prestižne mode na svetu. Zanimivo, pri Forbesu ocenjujejo, da je njihova znamka celo pet milijard vrednejša, kot to vidijo pri Interbrandu. LV je leta 1854 ustanovil francoski oblikovalec in poslovnež Louis Vuitton (1821–1892), zdaj pa je predsednik uprave podjetja, ki ima kakšnih 460 trgovin v več kot 50 državah, Michael Burke. LVMH je podjetje, ki največ oglašuje v Franciji, zato ni čudno, da se o o sodelovanju podjetja Louis Vuitton s Petainovo vlado in nacisti v drugi svetovni vojni ne piše veliko. Sloveniji najbližji avtorizirani trgovini Louisa Vuittona sta v Benetkah in v Salzburgu.

Chanel (Francija), 20.005 Francoska znamka, ki jo je leta 1923 ustanovila francoska modna oblikovalka Coco Chanel (1883–1971), je na 23. mestu na svetu. Največja lastnika podjetja sta Alain in Gérard Wertheimer, vnuka ustanovitelja parfumske linije Chanel Pierra Werheimerja (1888–1965). Chanel je v modernih časih multinacionalka, ki ima več kot 300 trgovin (nobene v Sloveniji). Ponujajo visoko modo, nakit, ure, dišave, ličila in kreme, v lasti pa imajo tudi vinske kleti Château Berliquet, Château Canon in Château Rauzan-Ségla. Lani so imeli 10 milijard dolarjev prihodkov.

Zara (Španija), 17.712 Podjetje za hitro modo, ki je bilo ustanovljeno leta 1975, je po vrednosti svoje znamke na 25. mestu na svetu. Lani so padli za pet odstotkov in s tem pod 18 milijard dolarjev. A podobno se je zgodilo tudi drugim prodajalcem poceni oblačil. Zara je v lasti Amancia Ortege, ki je z okoli 70 milijardami dolarjev šesti najbogatejši zemljan. Zara ima po svetu kakšnih 7500 trgovin (nekaj tudi pri nas), ob osnovni znamki pa še trgovine in modne brande Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe in Zara Home, ki se ukvarja z notranjo opremo stanovanj.

H&M (Švedska), 16.826 Vrednost švedske znamke obratov hitre mode je lani padla kar za 18 odstotkov in je zdaj na 30. mestu na svetu. Menda zato, ker se niso dobro odzvali na izzive spletne prodaje oblačil. Podjetje s celotnim imenom Hennes & Mauritz AB je z imenom Hennes nastalo leta 1947 ter je še vedno v lasti družine Persson. Trenutno sta prva človeka podjetja Stefan in Karl Johan Persson, sin in vnuk ustanovitelja Erlinga. Stefan Persson (1947) je sicer najbogatejši Šved, v rokah naj bi imel okoli 18 milijard dolarjev. H&M ima po svetu več kot 4500 trgovin, nekaj tudi v Sloveniji.

Hermès (Francija), 16.372 Za mnoge najprestižnejša modna znamka sveta je na 32. mestu. Lani je zrasla za 15 odstotkov in prebila mejo 16 milijard dolarjev. Podjetje, ki ga je leta 1837 ustanovil Thierry Hermès, je specializirano za najvišjo modo, naj gre za svilene kravate in rute ali za sedla, kuhinjsko opremo, torbice, torbe za golf, potovalke… Multinacionalko, ki ponuja tudi nakit in dišave, vodi Axel Dumas. Njegova družina velja z več kot 30 milijardami evrov bogastva za tretjo najbogatejšo v Franciji. Imajo 13.000 zaposlenih in najbližjo trgovino v Benetkah.

Gucci (Italija), 12.924 Na 39. mestu svetovne liste brandov je tudi italijanska modna hiša, ki je lani pridobila 30 odstotkov. Podjetje je leta 1921 v Firencah ustanovil Guccio Gucci. Prodaja zgolj visoko modo in v zadnjih letih ga vodi Marco Bizzari. Imajo kakšnih 600 trgovin (najbližjo v Benetkah). Gucci je od leta 1999 v lasti podjetja Kering, ki ima v rokah tudi znamke Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Pomellato, Dodo, Tomas Maier, Christopher Kane …

Cartier (Francija), 7.646 Pri podjetju, ki razvija predvsem modo dragih kovin in kamnov, so lani poskočili za odstotek in pristali na 67. mestu svetovnih blagovnih znamk. Cartier je leta 1847 ustanovil Louis-François Cartier in od tistih časov so njihovi izdelki romali na vse evropske dvore. Predvsem seveda na angleškega. Od takrat se je marsikaj spremenilo. V lastništvo so recimo sprejeli švicarsko multinacionalko Richemont in se začeli širše ukvarjati z modo. Ob dragih urah in še dražjih kamnih prodajajo izdelke iz usnja, sončna očala, rute… Skratka, tudi cenejšo robo.

Dior (Francija), 5.223 Po izračunih Interbranda je na 91. mestu svetovne lestvice francosko modno podjetje Dior, ki je v zadnjem letu s svojo znamko pridobilo 14 odstotkov. Gre za pomembno modno hišo, ki jo je leta 1946 v Parizu ustanovil legendarni modni oblikovalec Christian Dior (1905–1957), zadnja leta pa je kot množica podobnih podjetij v večinski lasti Bernarda Arnaulta in njegovega podjetja LVMH. Francosko podjetje, ki izdeluje usnjene izdelke, modne dodatke, obutev, nakit, ure, kozmetiko in seveda visoko modo, ima 210 trgovin po vsem svetu.

Burberry (Anglija), 4.989 Britanska modna hiša se je uvrstila na 94. mesto na svetu, čeprav so ji izračunali, da je njena vrednost padla za tri odstotke in so zdaj pod petimi milijardami dolarjev. Burberry Group PLC s sedežem v Londonu prodaja oblačila, modne dodatke, kozmetiko in sončna očala, od svoje ustanovitve leta 1856 (Thomas Burberry, 1835–1926) se osredotoča na razvoj oblačil za na prostem in čeprav se zdaj za svoj denar pehajo tudi na trgu visoke mode, so najbolj znani po razvoju materiala gabarden (1879). Burberry je že nekaj let v lasti družbe GUS in ima po svetu kakšnih 500 trgovin.