Čeravno se Kerbler nad publiciteto v 60 letih ustvarjanja ne more pritoževati – sodeloval je na 1411 razstavah doma in v tujini, imel 179 samostojnih razstav, prejel 543 domačih in mednarodnih nagrad ter priznanj, med drugim nagrado Prešernovega sklada za cikel Haložani (1979), državno odlikovanje red za zasluge za vrhunske umetniške fotografske dosežke (2010), naziv Excellence FIAP (1972) mednarodne fotografske zveze za umetniško fotografijo, nagrado Trend za življenjsko delo (2012), bil je tudi član številnih žirij po svetu, o njem in njegovem delu je izdanih več mon