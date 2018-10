Ob prihodu na pogovor z direktorjem in ustanoviteljem podjetja Mebor Borisom Mescem in sinom Simonom, vodjo prodaje, nas je poleg njiju v proizvodni hali v Železnikih ob ženi in še dveh sinovih pričakalo tudi blizu 60 zaposlenih, ki so že od jutra ob torti in drugih dobrotah razposajeno praznovali uspeh ter si kipec zlate gazele spoštljivo podajali iz rok v roke kot nogometaši kak dragocen pokal.

Na dan po kakšnem velikem športnem uspehu je spominjal tudi prizor delavcev v kombinezonih, ki so med ustavljenimi stroji v gručah navdušeno prebirali še sveže izvode Dn