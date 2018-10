»Sva Jehovovi priči,« je nadaljevala ženska in mu ponudila v branje brezplačni reviji. »Kolikokrat sem vam že rekel, da ne zvonite več pri meni,« ju je odslovil bavarski podjetnik iz Germannsdorfa pri Passauu, »črtajte me z vašega seznama!« »Če pa bi bila vaši stranki in bi imela denar, bi naju spustili noter, kajneda?« mu je zabrusil moški, preden je Reschu uspelo zaloputniti vrata. Komentar je Nemca zelo razburil. Nekdanji kovinar si je z organiziranjem sejmov in z registriranjem patentov ustvaril lepo premoženje. Na svoj poslovni uspeh je odkrito ponosen. To, da mu je tisti moški očital pohlep in grabežljivost, je vernega katolika hudo razjezilo. Šel je v svojo pisarno in se začel poglabljati v svet Jehovovih prič. Med spletnim raziskovanjem je odkril, da naslova njihovih publikacij Wachturm (Stražni stolp) in Erwachet! (Prebudite se!) v Nemčiji nista avtorsko zaščitena. Že dve uri kasneje je napisal ustrezen zahtevek in ga poslal pristojnemu patentnemu uradu. Čez nekaj mesecev je prejel licenci, s katerima je Thomas Resch postal uradni lastnik blagovnih znamk »Wachturm« in »Erwachet!«. Razmišljal je o tem, da bi šel na sodišče in prepovedal njihovo uporabo. Še preden pa je to utegnil storiti, je dobil dopis odvetniške pisarne, ki zastopa Jehovove priče. V njem je bil zahtevek, naj nemudoma podpiše odstopno izjavo, češ da sta zaščiteni besedi last Jehovovih prič, saj ju javnost povezuje z njimi. Resch je spet sedel k računalniku in razmišljal, kako bi jim vrnil milo za drago, piše Der Spiegel. Svoji registrirani blagovni znamki je ponudil naprodaj v spletni trgovini eBay. Cena: po dogovoru.