Z mobilnikom je neki dijak posnel incident, ki ga je povzročil njegov 16-letni sošolec. Pristopil je k učiteljici, ji v glavo uperil pištolo in od nje zahteval, da naj v dnevnik zabeleži njegovo prisotnost. Šele po napadu je pedagoginja izvedela, da je najstnik v roki držal zračno pištolo. Dodatno ogorčenje je povzročila okoliščina, da je vodstvo gimnazije šele dan po nasilnem incidentu obvestilo policijo, po tem, ko se je posnetek že razširil po svetovnem spletu in so o njem začeli razpravljati francoski politiki, poroča Süddeutsche Zeitung. Tisoče francoskih učiteljev je začelo na Twitterju objavljati posnetke nasilnih incidentov, ki so jih doživeli in prijavili, njihovi nadrejeni pa so bodisi ignorirali njihovo stisko bodisi so poskušali minimizirati pomen pripetljaja. Opisujejo primere, ko so jih dijaki popljuvali, potiskali, udarili, jih žalili ali provocirali. »Ne jemlji si tega preveč k srcu,« je nekemu napadenemu tedaj odgovoril ravnatelj. »Moraš nastopiti z več avtoritete,« je predlagal neki drug nadrejeni, neki tretji šikanirani pedagog pa se je spominjal naslednjega vprašanja: »Kaj pa si storil, da se je dijaku tako strgalo?« Francoski predsednik Emmanuel Macron je notranje ministrstvo nemudoma pozval k obsodbi dejanja, minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer pa je napovedal stroge ukrepe. Pod geslom #PasDeVague učitelji tudi poročajo o primerih, ko šola ni izključila dijakov, ki so večkrat izstopali po nasilnem vedenju. Florence Delannoy, predsednica francoskega sindikata ravnateljev, ne verjame, da bi se šole obotavljale z izrekanjem disciplinskih ukrepov. »Občasno ugotavljamo, da ni dobra rešitev, če si težavnega otroka podajajo od šole do šole.« Zato so dokončne izključitve postale redkost. Kakšne posledice bo nasilen incident imel za gimnazijca iz Créteila, še ni jasno. Na policiji se je izgovarjal na to, da se je zgolj šalil in da učiteljice ni hotel zastraševati. V primeru obsodbe mu grozi do tri leta zapora.