Novogoriški kriminalisti so v zadnjem obdobju v okolici ene od šolskih ustanov na Goriškem zaznali, da so mlajše osebe svojim vrstnikom ponujale prepovedano drogo. Na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovitev je policija od Okrožnega sodišča v Novi Gorici pridobila odredbo za hišne preiskave, ki so jih opravili pri petih mladoletnih osumljencih in eni polnoletni osebi na sedmih različnih lokacijah na območju več občin Severne Primorske, so danes sporočili z novogoriške policijske uprave.

Novogoriški kriminalisti so v okviru hišnih preiskav pri osumljencih našli in zasegli manjšo količino kokaina, 126 tablet ekstazija, približno dva kilograma posušene konoplje ter druge pripomočke, ki jih osumljeni uporabljajo pri izvrševanju kaznivih dejanj, povezanih s prodajo drog. Zasežene snovi in rastline je policija poslala v nadaljnjo analizo. Poleg tega so v okviru hišnih preiskav našli in zasegli tudi gotovino.

Šesterico policija sumi storitve skupno 12 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer osem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter štirih kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog. Zoper njih bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško tožilstvo.

Kot so še navedli na policiji, je postopek usmerjalo pristojno tožilstvo, policija pa je bila v fazi zbiranja obvestil v stiku s pristojnimi centri za socialno delo in tudi s šolsko ustanovo. O dogodkih so bili v primeru mladoletnih oseb seznanjeni tudi njihovi starši.