Da je Okrožno sodišče v Celju po začasni predsednici sodišča Petri Giacomelli danes sprejelo sklep, da se zavrneta Matozova predloga za izločitev predsednice senata, sodnice Žumer-Kunčeve in za izločitev sodnice porotnice Simone Zorko, so za STA pojasnili v Odvetniški družbi Zdolšek, ki v sojenju Janši zastopa novinarko TVS Eugenijo Carl ter novinarko in urednico Mojco Šetinc Pašek.

Janšev zagovornik Matoz je namreč ob začetku glavne obravnave v torek med drugim ocenil, da kazenska zadeva ni bila pravilno dodeljena Žumer-Kunčevi. Zahteval je, da mu sodišče omogoči vpogled v elektronski vpisnik zadev, kar mu je sodišče odobrilo.

Ko je pregledal pridobljene informacije, je povedal, da iz kazenskega spisa ne izhaja, da bi bila zadeva dodeljena Žumer-Kunčevi. Pojasnil je, da je lani oba predobravnavna naroka opravila sodnica Ingrid Lešnik, ki ni imela večjega pripada zadev, da bi bila prerazporejena na druge kazenske zadeve.

Zaradi tvita sta Janšo kazensko ovadili Carlova in Šetinc Paškova. Janša je v objavi na družbenem omrežju twitter med drugim zapisal, da na »neki facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P.Š.«.

Zaradi omenjenega tvita sta novinarki Janšo tožili tudi pravdno. Velenjsko okrajno sodišče je leta 2016 v ločenih zadevah razsodilo, da mora Janša novinarkama plačati po 6000 evrov kazni, saj je bil njegov tvit žaljiv. Nobena od sodb še ni pravnomočna, je danes za STA povedala Mojca Šetinc Pašek.

Za kaznivo dejanje razžalitve v sredstvih javnega obveščanja je sicer zagrožena denarna kazen ali do šest mesecev zapora.