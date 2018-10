Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila na hitri cesti od Celovške ceste proti razcepu Koseze zapeljal desno z vozišča in trčil v kovinsko varnostno ograjo ob robu ceste.

Vozilo se je prevrnilo, sprva je pristalo na strehi, nato pa se je prevrnilo nazaj na kolesa in obstalo. V nesreči je sopotnik ostal ukleščen v vozilo in utrpel hude telesne poškodbe. Iz vozila so ga rešili gasilci in reševalci, nato pa je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da je bil test za prepoznavo simptomov vpliva prepovedanih substanc pozitiven. Zoper voznika je bil odrejen strokovni pregled, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so še zapisali na PU Ljubljana.