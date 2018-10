Zdravilo, ki ga je izdelalo farmacevtsko podjetje Shionogi, so v študiji preizkusili na 448 ljudeh s hudo okužbo ledvic ali urinarnega trakta in ta je pokazala, da je bilo to prav tako učinkovito kot sedanji način zdravljenja s podobnimi stranskimi učinki. To so strokovnjaki označili za obetajoč razvoj v naraščajoči globalni krizi odpornosti na zdravila, a poudarili tudi, da še nikakor nismo na cilju.

Kot je povedal doktor Simon Portsmouth, ki je vodil mednarodno študijo, objavljeno v medicinski publikaciji The Lancet, zdravilo cefiderocol deluje kot trojanski konj. Namesto velikega lesenega konja, s katerim so se Grki vtihotapili v Trojo, pa zdravilo za to, da v bakterijo vtihotapi antibiotik, uporabi železo, poroča britanski BBC.

»Eden izmed prirojenih odzivov našega imunskega sistem med akutno infekcijo je ustvariti okolje, ki je revno z železom, bakterije, na primer sevi bakterije E. Coli, pa v odgovor na to povečajo porabo železo in posrkajo vse železo, do katerega lahko pridejo,« je povzel britanski Independent.

»Zdravilo uporablja nov mehanizem vstopa v celico, ki izkorišča to potrebo bakterije po železu za preživetje,« je dodal Portsmouth. Cefiderocol se namreč veže na železo in tako ga bakterije, v smrtonosni zmoti, spustijo v svoje celice. Cefiderocol se je po besedah Portsmoutha izkazal za učinkovitega, prav tako pa ga bolniki dobro prenašajo.