Tudi gasilci prebivalstvo opozarjajo na previdnost. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič so tako na Facebooku spomnili na poplave, ki so Ljubljano prizadele pred štirimi leti. »Za nedeljo in ponedeljek je napovedano obilnejše deževje. Zaradi odpadlega listja obstaja večja verjetnost, da se bodo kanalizacijski jaški in odtoki zamašili. Preventivno pospravite listje, sčistite odtoke in si s tem zagotovite, da ne bo prišlo do zalivanja meteorne vode v kleti, dvorišča in nižje ležeče objekte,« so zapisali.

Kot pojasnjujejo vremenoslovci, se bo nad zahodno Evropo in zahodnim ter severnim Sredozemljem poglobilo ciklonsko območje. Z močnimi južnimi do jugozahodnimi vetrovi bo k nam več dni zapored dotekal topel in zelo vlažen zrak.

Dež bo v hribovitih zahodnih krajih začel padati danes. Močnejše padavine vremenoslovci napovedujejo za soboto predvsem na severozahodu, od nedelje do torka zjutraj pa v celotni zahodni polovici Slovenije. Nastale bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi, lahko tudi dolgotrajnejšimi nalivi. V vzhodni Sloveniji bo v soboto še povečini brez padavin, nato pa bo tudi tam občasno deževalo. Močno deževje bo zajelo tudi Furlanijo-Julijsko krajino in avstrijsko Koroško.