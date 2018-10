Podelitev frekvenc za testiranje mobilne tehnologije 5G družbi BTC je postalo sporno potem, ko se je v njej po izteku mandata zaposlil Boris Koprivnikar, ki je pred tem vodil ministrstvo za javno upravo, pod katerega okrilje sodi Akos.

Svet Akosa je dokumentacijo glede dodelitve frekvenc pregledal na seji 15. oktobra in ugotovil, da je direktorica s svojimi izjavami zavajala. Kot je ugotovil, namreč podjetje BTC ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja 5G tehnologij, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije. Na seji so zato sklenili, da bodo v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlagali razrešitev Muhe. Predlog za razrešitev naj bi na vlado poslali danes.

Koprivnikar je sicer službo v BTC že zapustil, družba BTC pa je vrnila licence. Vsi vpleteni - Koprivnikar, BTC in Akos - so nepravilnosti zanikali in Muha je tudi v današnji izjavi za javnost ponovila, da je agencija celoten postopek pri podeljevanju testnih frekvenc izvedla pravilno. »Frekvence so bile podeljene na enak način kot vse ostale, v skladu z zakonodajo in transparentno,« je dejala.