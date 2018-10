Tatovi so s strojnico, najverjetneje kalašnikovko, streljali na policijsko patruljo, ki jih je zalotila pri kraji avtomobila volkswagen golf, na svoji spletni strani navaja sarajevski časnik Dnevni avaz. Tatovi naj bi se s kraja dogodka odpeljali v avtomobilih range rover in volkswagen golf.

Kot dodaja, se je strelski obračun zgodil na parkirišču pri nakupovalnem središču Bingo. Policista sta tatove zalotila med redno patruljo. Ko sta prišla, je eden od tatov streljal in ubil policista, drugega pa hudo ranil v glavo. Zdravniki se borijo za njegovo življenje, poroča avaz.ba.

Medtem so se pojavila ugibanja, da je ranjeni policist preminil, a so v bolnišnici novico zanikali. Ranjenega policista so operirali in je v komi, njegovo stanje pa je negotovo, navaja avaz.ba.

Preiskovalci sumijo, da so isti tatovi prejšnjo noč poskusili ukrasti še eno vozilo v središču mesta, a jim je policija to preprečila.