DrogArt bo danes začel pilotno izvajati projekt NightArt v Klubu K4 v Ljubljani, kjer bodo na voljo brezplačni kondomi in čepki za ušesa. Vsak obiskovalec bo v času do konca novembra dobil tudi gradivo z osnovnimi informacijami o projektu.

S pogodbo, ki jo podpiše z nevladno organizacijo DrogArt, se klub obveže, da bo imel izobraženo strežno osebje in da bo zagotavljal brezplačno hladno pitno vodo za vse obiskovalce, so zapisali v DrogArtu. Poleg tega ga pogodba zavezuje, da skrbi za preventivo in informativno gradivo. Tako mora imeti na voljo denimo kondome, čepke za ušesa, letake in plakate. Osveščati mora o tem, da je vožnja v vinjenem stanju nedopustna, vinjene pa spodbujati k uporabi javnega prevoza.

Nalepko o pridobljenem certifikatu, ki ga bodo prejeli za eno leto, bodo nalepili na vidno mesto ob vhodu v klub. Za prispevek v višini 200 evrov letno bodo prejeli paket NightArt, ki med drugim vključuje izobraževanje za zaposlene, kondome, čepke za ušesa in letake o projektu, promocijo na spletni strani NightArta in celoletno sodelovanje v partnerski mreži za bolj kakovostno nočno življenje.

Certifikat vpeljuje v nočno življenje standarde kakovosti in izboljšuje pogoje za to, da bi bila zabava manj tvegana. »NightArt nima nič proti žuranju, poslušanju glasbe ali seksu,« so zapisali na spletni strani projekta. »Želi samo zmanjšati določena tveganja, ki nastajajo pri poslušanju glasne glasbe, nezaščitenih spolnih odnosih ter uporabi alkohola in drog,« so pojasnili.

Po njihovem opozorilu so izkušnje iz tujine, kjer so podobne standarde kakovosti uvedli že pred leti, pokazale, da pripomorejo k zmanjšanju tveganj, značilnih za nočno življenje.

V Sloveniji so v skoraj 40 odstotkov prometnih nesreč vpleteni mladi med 15. in 29. letom starosti. Vsaka tretja prometna nesreča se zgodi pod vplivom alkohola, od teh pa vsako tretjo povzroči mladostnik. Povprečna starost, ko mladi zaradi prometne nesreče pristanejo na invalidskem vozičku, je 22 let.