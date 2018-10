Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno. Na severozahodu bo pogosto in močneje deževalo, dež pa se bo občasno razširil tudi na južne in osrednje kraje ter proti severovzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne na severozahodu okoli 14, drugod od 16 do 21 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo oblačno in deževno. Padavine bodo močnejše v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti Slovenije pa okrepljen južni ali jugozahodni veter.

Nad Baltikom in južno Skandinavijo nastaja območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi čez srednjo in zahodno Evropo. Od jugozahoda priteka k nam topel in postopno bolj vlažen zrak.

V krajih severno in vzhodno od nas bo deloma jasno, drugod bo pretežno oblačno. V hribovitih krajih severne Italije ter na območju Kvarnerja in deloma Istre bo pričelo deževati. V Kvarnerju bo pihal jugo. V soboto bo pretežno oblačno, le ponekod v notranjosti Hrvaške bo še nekaj sonca. Deževalo bo na območju Gorskega Kotarja, v Furlaniji in Karnijskih Alpah ter na avstrijskem Koroškem. Ob Jadranu bo pihal jugo, ponekod drugod jugozahodnik.