Jordan, šestkratni prvak severnoameriške lige NBA z ekipo Chicago Bulls, zdaj pa lastnik ekipe Charlotte Hornets, je naredil prvi korak v svet ešporta. Družba aXiomatic je sicer ob Jordanu objavila še enega vlagatelja, in sicer Declaration Capital, družinsko podjetje milijarderja Davida Rubensteina.

#Navdušen sem, da sem razširil svoj športni portfelj z investicijo v aXiomatic. Ešport je hitro rastoča, mednarodna industrija in veseli me, da sem partner v izjemni skupini vlagateljev,« je dejal Jordan, ki se je tako kot vlagatelj v aXiomatic pridružil še eni legendi NBA Magicu Johnsonu in tudi Tedu Leonsisu, lastniku franšize v NBA Washington Wizards in prvakov hokejske lige NHL Washington Capitals.

»Naslednja generacija športnih navijačev so ešportni navijači,« je Leonsis dejal za mrežo ESPN in dodal: »Ešport je najhitreje rastoče področje v športu in zabavi in aXiomatic je na čelu te rasti.«

Leta 2016 je aXiomatic kupil večinski delež ekipe Team Liquid, ene najstarejših in najbolj priljubljenih ekip v ešportu z več kot 60 igralci iz Los Angelesa in Nizozemske.

Team Liquid tekmuje v več tekmovanjih, kot so League of Legends, Dota 2 in Counter-Strike. Liga NBA pa je z ešportom povezana s svojo ligo igre NBA 2K, ki vključuje 21 podružničnih ekip klubov NBA.