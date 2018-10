Kingova kratka zgodbo Stationary Bike govori o umetniku Richardu Sefkitzu, ki se odloči, da bo v boju proti previsokemu holesterolu v kleti svojega newyorškega stanovanja vsak večer poganjal sobno kolo. Da bi si športno aktivnost popestril, kupi zemljevid in na njem označi začetek in konec svojega »kolesarjenja« od New Yorka do Herkimerja. Nato dnevno na zemljevid zariše kilometre, ki jih je že prevozil do cilja, a bliže, kot mu je, močnejši občutek ima, da ga na poti nekdo zasleduje.

Kevin Phillips iz produkcijske hiše Green Valley, ki bo mladim pomagal pri ustvarjanju filma, je dejal, da so odgovor na prošnjo o možni pretvorbi kratke zgodbe v film iz Kingove pisarne prejeli v 24 urah z vsemi pojasnili. Navdušeni so bili nad pozitivnim odgovorom in že v nekaj dneh so podpisano pogodbo skupaj z dolarjem poslali v ZDA.

Na podlagi dogovora z avtorjem mladci s filmom ne bodo smeli služiti, želijo pa ga vsaj prikazati na festivalih. Kingu bodo, kot veleva dogovor, poslali kopijo izdelka.

Na scenariju sedaj delata Alfie Evans (16) in Cerys Cliff (14), za vlogo v filmu pa so angažirali lokalnega igralca. Režijo bo prevzel Phillips, snemati želijo začeti okoli božiča.