Župan Zakintosa Pavlos Kolokocas je sporočil, da je bil potres zelo močan, vendar pa ni povzročil večje škode. Na posnetkih, ki so jih predvajali lokalni mediji, je sicer videti velike razpoke na sprehajališču v pristanišču na Zakintosu, na sosednjem otoku Strofadi pa je bil poškodovan samostan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Velik del Zakintosa je ostal brez elektrike. Potres je zbudil številne ljudi, ki so v paniki zbežali na ulice ali pa so se zatekli v parke. Šole bodo danes zaprte, da bodo pristojni lahko ocenili morebitno škodo na zgradbah.

Jonsko morje leži na stičišču evrazijske in afriške tektonske plošče, zato so potresi tam pogosti. Leta 1953 je močan potres z magnitudo 7,2 na tem območju zahteval skoraj 500 žrtev in povzročil veliko gmotno škodo na otokih Kefalonija in Zakintos.