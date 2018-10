V Zagrebu se pripravljajo na evropsko pomlad, ki jo čakajo že 48 let oziroma od četrtfinala takratnega pokala pokalnih zmagovalcev, ko je bil nasprotnik nemški Schalke. Dinamo je v tretjem nastopu v skupini D dosegel še tretjo zmago. Hrvati so bili kakovostnejši vse od začetka, čeprav je Trnava umirila igro Dinama in iskala priložnosti v protinapadih.

Trnava je povedla v 32. minuti z golom Alija Ghorbanija. V drugem delu je izenačil Mario Gavranović v 64. minuti, 14 minut kasneje pa je zmago Zagrebčanom zagotovil Mislav Oršić. V drugi tekmi skupine sta se belgijski Anderlecht in turški Fenerbahče razšla brez zmagovalca 2:2, pa čeprav so Belgijci vodili že z 2:0.

Kampl je na tekmi skupine B proti Glasgow Celticu odigral vseh 90 minut, z zmago pa so Nemci naredili pomemben korak v boju za drugo mesto v skupini, v kateri še vedno vodi Salzburg, ki je bil s 3:0 boljši od norveškega Rosenborga. Tekma je bila odločena že v prvem delu, ko sta zadela Matheus Cunha v 31. in Bruma v 35. minuti.

Miha Mevlja v dresu Zenita vnovič ni dobil priložnosti za igro, igralci iz St. Peterburga pa so z zmago ostali na prvem mestu razpredelnice v skupini C. Bordeaux, ki je še brez točke, je povedel z golom Jimmyja Brianda v 26. minuti. Še pred menjavo strani je v 41. minuti izenačil Artjom Dzjuba, Rusom pa je zmago zagotovil Daler Kuzjajev v 85. minuti. Praška Slavia pa je v drugi tekmi skupine slavila v Koebenhavnu z 1:0 in se prebila na drugo mesto na razpredelnici.

Med ostalimi izidi velja izpostaviti prvi poraz Bayer Leverkusna, ki ga je s 3:2 ugnal Zürich, ki se je veselil sploh prve evropske zmage nad nemškim klubom. Prvi poraz je doživel tudi AC Milan, ki je moral doma z 1:2 priznati premoč španski Sevilli. Junak tekme je bil Argentinec Giovani Lo Celso, ki je podal za prvi gol Toni Sanabria (30.), v 55. pa dosegel gol za 2:0. Patrick Cutrone je v 83. minuti vrnil upanje Italijanom. Londonski Arsenal je z 1:0 zmagal pri Sportingu v Lizboni.