Po mnenju občanov in raziskave Nacionalnega inštituta za zdravje so Domžale s sloganom Prostor zadovoljnih ljudi najbolj zdrava slovenska občina. S širitvijo rekreacijske osi Kamniška Bistrica ter širjenjem in vzdrževanjem zavidljivo razvite družbene in komunalne infrastrukture slogan že leta vztrajno nadgrajujejo, tudi skrb za čisto pitno vodo in protipoplavni ukrepi so primaknili svoje. Zato se v Domžale rade priseljujejo mlade družine in mladi Domžalčani domačega okolja skoraj ne zapuščajo.

Oboje je pred leti pripeljalo do velikega pritiska na vrtce, ki so ga ukr