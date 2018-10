Britanski premierji, posebno kadar so tarča kritik, zelo neradi hodijo na sestanke tako imenovanega odbora 1922, skrivnostne skupine najvplivnejših konservativnih poslancev, ki je nastal leta 1923 po volitvah leto prej. Zakaj neradi? Zato, ker imajo člani odbora odločilno vlogo pri postavljanju in odstavljanju vodje konservativne stranke, pa naj je ta na oblasti ali v opoziciji. Če izgubi podporo odbora 1922, se mora kmalu posloviti od položaja.

Odbor se sestaja enkrat na teden, njegove razprave pa naj bi bile pokazatelj podpore, ki jo uživa vodja, pa tudi usmeritve in trenutnih glavnih ciljev stranke. Ko na svoj sestanek povabijo vodjo stranke, je to največkrat slaba novica. Posebno slaba je lahko zato, ker je po postopku predsednik odbora 1922 tisti, ki mu morajo konservativni poslanci, nezadovoljni z vodjo stranke, poslati pismo z zahtevo o glasovanju o nezaupnici. Že če jih pismo pošlje vsega 15 odstotkov (v sedanjem parlamentu je to 48 poslancev), lahko vodja odbora sproži glasovanje o nezaupnici, z njim pa potencialni padec vodje stranke, pa naj je ta na oblasti ali v opoziciji.

Možje v sivih oblekah so jo »pomilostili« že leta 2017 Članom odbora pravijo možje v sivih oblekah. Mayeva se je nazadnje soočila z njimi po predčasnih volitvah maja 2017, na katerih je zapravila strankino večino v parlamentu. »Jaz sem nas spravila v to zmešnjavo in jaz nas bom spravila iz nje,« je takrat dejala. Odbor jo je »pomilostil«. Zdaj pa številni zagovorniki trdega izstopa iz EU, tako imenovani brexitirji, mislijo, da je Mayeva stranko spravila v še večjo brexitsko zmešnjavo. Zato so bili mnogi prepričani, da so ji kot premierki dnevi šteti, ko jo je odbor 1922 ta teden povabil na redni tedenski sestanek. Posebno zato, ker so prej v javnosti zaokrožile domnevne grožnje treh še neimenovanih konservativnih poslancev. Eden naj bi dejal, da prihaja na morišče, drugi, da ji bodo zabodli nož v prsi in ga zavrteli, tretji, naj sama prinese vrv za obešanje. Obsojanje teh besed kot »nasilnih protiženskih političnih izjav« je bilo vsesplošno.

So si grožnje izmislili na Downing Streetu 10? Eden od najbolj vročičnih brexitirjev med konservativnimi poslanci Andrew Bridgen je ne samo odločno zanikal, da je bil on eden od te trojice, ampak dejal, da so si te izjave izmislili in jih širili pribočniki premierke. V sedanji brexitski zmešnjavi v brexitsko neenotni vladajoči stranki je vse mogoče. Bridgen pa se je motil, ko je napovedal, da se bo sestanek odbora 1922 končal z glasovanjem o nezaupnici. Že začel se je dobro za premierko – s pobalinskim vzklikanjem in udarjanjem z dlanmi po mizah, ko se je Mayeva prikazala. To početje namreč napoveduje podporo vodji. In res, sestanek odbora 1922 se je, ker glavnih brexitirjev ali ni bilo na sestanku ali pa so se potuhnili, namesto s pričakovanim »sojenjem« Mayevi za slabo vodenje brexitskih pogajanj končal z domnevno obnovitvijo politične ljubezni do premierke.