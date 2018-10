SDS si želi vrnitev splošne stopnje DDV na 20 odstotkov in nižje stopnje DDV na 8,5 odstotka, kot je veljalo do sredine leta 2013, ko ju je tedanja vlada pod vodstvom Alenke Bratušek zvišala na današnjih 22 oz. 9,5 odstotka. Ukrep je bil predviden le kot začasen, a je nato DZ leta 2015 na predlog vlade Mira Cerarja sklenil, da višje stopnje DDV postanejo trajne.

To se zdi poslancem SDS nerazumljivo, nepotrebno, predvsem pa socialno krivično. »DDV je namreč regresiven oz. nesocialen davek, ki najbolj prizadene tiste z najnižjimi prihodki, saj ga ti glede na svoje prihodke plačajo največ,« je pojasnil Marko Pogačnik (SDS). Z znižanjem DDV bi po njegovih besedah razbremenili državljane in spodbudili potrošnjo, kar bi ugodno vplivalo na gospodarsko rast ter konkurenčnost, v končni fazi pa tudi na prihodke državnega proračuna.

V SDS so ob tem predlagali še, da se ob obstoječi 8,5-odstotni uvede še ena znižana stopnja DDV, in sicer v višini pet odstotkov. Ta bi med drugim veljala za otroška oblačila in obutev, gasilsko opremo ter osnovne življenjske izdelke.

Poleg poslancev SDS so podporo predlogu izrazili le še v poslanskih skupinah NSi in SNS. Da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, je na koncu glasovalo 27 poslancev, proti jih je bilo 47.