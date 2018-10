Pred natančno dvajsetimi leti je 16-letnica zapela pesem Baby One More Time. Oblečena je bila v šolsko uniformo, v trenutku, ko se je pesem začela prodajati, so dekle poimenovali pop princesa. Tako je leta 1996 na sceno stopila Britney Spears, ena redkih najstniških zvezdnic, ki jim je kariero uspelo pripeljati v zrela leta. Seveda z mnogo ovinki in strmimi spusti.

Spomnimo se le njenega razmerja z Justinom Timberlakom v času, ko sta bila oba globalna najstniška zvezdnika. Pa 55-urnega zakona, ki ga je sklenila v Las Vegasu, a je bil razveljavljen, ker menda ni razumela, kaj se dogaja. Malce kasneje so jo poslali na odvajanje od alkohola. Temu je sledila obsedenost s kabalo, za kar jo je navdušila Madonna. Po ponovni poroki je rodila dva sinova, javnost pa je zgroženo opazovala, kako otroka drži v naročju, medtem ko vozi avtomobil. Po ločitvi – poročena je bila dve leti – so jo ponovno poslali na odvajanje, kjer je ostala le en dan, saj je raje odšla v frizerski salon ter si popolnoma ostrigla svoj zaščitni znak, svetle lase. Zaradi tega je izgubila skrbništvo nad sinovoma. Divja leta izgubljenega dekleta pa so se še nadaljevala. Ker je bila stalno pod vplivom »neznanih substanc«, kot je navedlo sodišče, so ji začasno odvzeli opravilno sposobnost in vse njeno premoženje je upravljal njen oče.