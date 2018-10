Mirnska Dana je uradno predala namenu skoraj dva milijona evrov vredno naložbo v nove proizvodne prostore za pripravo polizdelkov Dana Interrom. Za naložbo, ki so jo snovali dobri dve leti, računajo na 25 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev. Kot je dejal direktor Dane Marko Hren, je šlo ne le za precejšen finančni zalogaj, ampak tudi za zahtevno strokovno znanje, saj je tovrstna oprema unikatna. Dana trenutno zaposluje 111 delavcev, letos so jih na novo zaposlili deset, v prihodnjih letih naj bi ekipo še okrepili.

Če so jo kupci doslej poznali po vodi, sokovih in sirupih, se Dana zdaj širi tudi na segmentu proizvodnje polizdelkov. S polizdelki za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač ima sicer že 60-letne izkušnje. »To so tako imenovane baze in emulzije. Z novo linijo pa se širimo na področje polizdelkov za prehransko industrijo, to so marmelade, sadna polnila, paste za jogurte.« Dana trenutno proda za nekaj več kot dva milijona evrov polizdelkov, njihove ambicije pa so v dveh letih podvojiti prodajo na tem segmentu. »To seveda ne bo šlo čez noč. Treba je pridobiti ljudi, ki to znajo delati, vendar jih na trgu ni in jih bomo morali priučiti ter počasi osvajati trge. Šli bomo postopoma,« pravi Hren.