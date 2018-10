Jesenski padavinski presežek se ne pojavlja kar po vsej Sloveniji, ampak bolj v zahodni polovici. Če bi gledali letno porazdelitev padavin po mesecih, bi videli, da se nekako izgubi vzhodneje od Trojan, če upoštevam še staro deželno mejo med Kranjsko in Štajersko. Seveda ta meja nima nič pri padavinah in jugozahodniku, kaže pa na to, da so bile včasih meje med deželami ali državami pogosto prav na geografskih ločnicah. Tako da jesenskega deževja, vsaj v povprečju, Štajerci in Prekmurci ne poznajo. Tam imajo ob takih situacijah pogosto dokaj sončne, malo vetrovne in kar tople dni.

Letos še nismo imeli jesenskega mokrega obdobja, ko se napolnijo korita rek in potokov, ko – na srečo ne ravno pogosto – dež ne pozna mere in postanejo struge premajhne, pa si voda vzame svobodo in gre malo pogledat naokoli… Saj ne vem, ali se spodobi takole pisati o, skoraj dobesedno, smrtno resnih zadevah. Poplava res ni nekaj, kar bi si človek želel. Visoke vode in namočena zemlja pa vendar prinašajo tudi veliko zanimivih in lepih pojavov, ki nas nujno ne ogrožajo. Meni se vedno zdijo kot čudež narave. Nekateri potoki in slapovi oživijo šele ob jesenskem deževju ali spomladi, ko se tali sneg (če ga je kaj). Kraška polja na Notranjskem se napolnijo z vodo in postanejo naravni zadrževalniki vode.

Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi se vsa ta voda sproti izlivala v reke? Če ne bi bilo kraškega podzemlja in teh ojezeritev, bi Ljubljansko barje, in tudi Ljubljana z njim, pogosto plavalo v vodi. Tako pa se voda izceja precej počasneje, vse skupaj deluje kot velikanska naravna zapornica ali zadrževalnik. Ste kdaj šli pogledat Pivška jezera? Ob jesenskem deževju začne voda iz tal pritekati na mnogih skritih mestih, polno je izvirčkov, dobesedno gejzirčkov. Podobne pojave lahko vidite tudi vzdolž južnega roba Ljubljanskega barja. Kras in voda sicer ne gresta ravno skupaj, saj voda hitro izgine s površja, kjer bi jo potrebovali. A po drugi strani, če je dežja dovolj, sta ravno kras in voda izjemno zanimiva kombinacija.

Morda je to namig, da lahko tudi v deževnem vremenu opravite zanimiv izlet.