56-letnik, ki se ga je prijel vzdevek »Francoski Spiderman«, je za podvig na 46-nadstropni stolpnici v finančni četrti britanske prestolnice potreboval približno eno uro.

»To rad delam,« je novinarjem povedal pred plezanjem in priznal, da je »zelo nervozen«. »Večino svojega življenja sem posvetil plezanju v gorah, pečinah, zdaj pa plezam po zgradbah, a vedno brez varnostnih pripomočkov,« je dejal.

Robert je doslej brez zaščite preplezal že več kot 100 zgradb, s čimer je tudi lastnik Guinnessovega rekorda, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Londonska policija ga je po podvigu aretirala zaradi motenja javnega reda. Pri tem so izpostavili, da se zaradi tega incidenta policisti in uslužbenci drugih nujnih služb niso mogli odzivati na prave nujne zadeve. Poleg tega so morali zapreti številne ceste, ogrožena pa je bila tudi varnost ljudi v in okoli stolpnice. Trenutno je Francoz v policijskem pridržanju, so zapisali na twitterju.

Francoski Spiderman je že pred plezanjem dejal, da pričakuje aretacijo. »Vedno me aretirajo,« je povedal.