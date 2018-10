Verovanje v boga je bilo upravičeno samo toliko časa, dokler znanost ni pojasnila nastanka naravnih pojavov in katastrof, na katere ljudje ne morejo vplivati. Izmed tistih, ki niso verjeli v znanstvene razlage o naravnih pojavih in so nadaljevali verovanje v izmišljenega boga, je nastal fanatičen in nemoralni kler. Ta je bil skozi zgodovino v vseh družbenih sistemih privilegiran, posebej v današnjem religioznem kapitalizmu, v katerem je absolutni gospodar.

Kler bi moral povedati vernikom, katere družbene probleme so rešili z molitvami in pred katerimi naravnimi katastrofami so jih rešili. Kako bi bila videti družba, če bi vsi vzeli v roke molitvenike in šli molit? Molitveniki so seveda lažji od kakršnega koli orodja za obdelavo zemlje.

Nemoralnost klera vam bom obudil s spominom na ljudi oziroma zločine, ki so jih blagoslovili rimski papeži:

1. križarske vojne, ki so usmrtile na milijone nedolžnih ljudi,

2. misijonarji, ki so v Južni Ameriki uničili domorodce.

3. zatiranje in umori znanstvenikov, na primer Galilea Galileja, Giordana Bruna in Nikolaja Kopernika, ki so dokazali, da Zemlja ni center sveta, ampak planet Sončevega sistema,

4. Napoleonov pohod na Rusijo,

5. Mussolinijev fašizem in napad na Etiopijo za prisvojitev Eritreje,

6. Hitlerjev nacizem za osvojitev sveta,

7. pobeg zločincev po drugi svetovni vojni v Južno Ameriko,

8. pokristjanjevanje Srbov v Hrvate v ustaških taboriščih. Sam sem bil pokristjanjen v taborišču v Prijedoru, kjer je bilo okoli 15.000 otrok in starejših.

RKC v Sloveniji je blagoslovila domobransko prisego Hitlerju, da se kot izdajalci borijo proti lastnemu narodu. Za to sramoto se do danes niso javno opravičili. Izmišljajo si laži in žalijo tiste, ki so se borili proti nacifašizmu. Ker imajo težave s spominom, naj si postavijo fotografijo prisege domobrancev Hitlerju na vidno mesto.

Ko so mediji poročali o spolnih zlorabah klera v ZDA, so bili naši visoki državni funkcionarji in RKC tiho, namesto da bi ta gnusni zločin javno obsodili. To je znak, da je naša oblast pod vplivom klera.

Ne vem, kaj bi vernike lahko streznilo. Ali niso spolne zlorabe najhuje, kar lahko kler naredi lastnim vernikom? Zamerim vernikom, da so tako tolerantni do zlorab lastnih otrok. Poleg tega bi se verniki morali vprašati, ali morda ne »zlorabljajo« svojih otrok, ko jih pošiljajo k verouku, kjer jih učijo, da je bog ustvaril življenje na Zemlji. Kako to vpliva na njihove otroke, ko pa se v šoli učijo o čistem drugačnem nastanku življenja na Zemlji?

Vere razdvajajo ljudi, sovražijo neverne. Že samo s tem, da si pripadnik ene vere, se avtomatsko distanciraš od pripadnikov druge vere in misliš, da je le tvoja vera prava. To pa gotovo ni moralno.

Boro Kukić, Radovljica