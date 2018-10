V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana) na Ižanski cesti 10 so včeraj odprli nove prostore za praktično izobraževanje bodočih slaščičarjev, ki so v njih že pripravljali prve sladke dobrote. Nove učilnice za praktični pouk se raztezajo na 150 kvadratnih metrih. Z njimi je šola podvojila površine, na katerih bodo dijaki pridobivali nova znanja in veščine ter razvijali svojo kreativnost.

Direktorica BIC Ljubljana Jasna Kržin Stepišnik je povedala, da je bilo slaščičarstvo doslej edini program, pri katerem so morali praktični pouk izvajati v dveh izmenah, z novimi učilnicami pa je prostora dovolj, da bodo lahko mladi slaščičarji znanje pridobivali enoizmensko, in sicer ob dopoldnevih.

Dodatne delavnice bodo primerne za izvedbo slaščičarskih krožkov, ki jih vodijo učiteljice praktičnega pouka. V teh krožkih dijaki pridobivajo dodatna znanja o čokoladnih skulpturah, tehnikah risanja na marcipan in sladkorno maso, izdelovanju figuric in pripravi tradicionalnih ali modernih sladic, so izpostavili v BIC Ljubljana. Ena izmed dijakinj Katja Juhant je povedala, da so se s sošolci novih delavnic zelo razveselili, saj bodo v njih lahko preizkušali recepte, s katerimi so se srečali na mednarodni izmenjavi. Novi prostori pa jim bodo omogočili tudi izdelavo čokoladnih izdelkov, kot so pralineji in čokoladne skulpture, ki jih v starih delavnicah zaradi neustreznih temperatur niso mogli preizkušati.

Kržin-Stepišnikova je dejala, da so bile potrebe po novih prostorih velike. »Zanimanje za program slaščičar na BIC Ljubljana zadnja leta raste, v zadnjih desetih letih se je število vpisanih v prvi letnik podvojilo,« je pojasnila in dodala, da imajo letos v prvi letnik vpisanih 77 dijakov, skupaj pa se pri njih izobražujejo 203 bodoči slaščičarji.

»S sodobno opremo jih bomo še bolj spodbujali k individualnemu delu, ki pri slaščičarskem poklicu pomeni hitrejše pridobivanje praktičnih veščin in priložnost za pridobivanje kakovostnega strokovnega znanja,« je prepričana direktorica BIC Ljubljana. Dela so po besedah Kržin-Stepišnikove začeli junija lani, za gradbene posege in opremo pa so odšteli več kot 500.000 evrov, ki so jih v celoti zagotovili iz lastnega proračuna.