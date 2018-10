Ta težava je stara kakšen mesec in ne verjamem, da je v tako kratkem času možno zagotoviti vse pogoje za selitev. Mislim, da je bila selitev načrtovana že prej, zaradi prvega razloga. Mogoče pa je tudi to, sem pač nejeverni Tomaž. Še bolj neverjetna se mi zdi druga izjava, izrečena na javnem nastopu v Ajdovščini: »Ne nameravam pa čakati, da me nacionalizirajo.« Torej strah pred izrečeno grožnjo podjetnikom. Da tako sposoben podjetnik in kapitalist reče, da se tega boji, mu prav gotovo ne verjamem. Ta izjava, ne glede na to, kdo jo izreče, v sedanji politični situaciji pri nas in v svetu ne pomeni niti najmanjše nevarnosti, da bi bila uresničena.

Postavlja se vprašanje, zakaj tako ugleden človek manipulira z nami in trdi, da se tega boji in da na to v Sloveniji ne bo čakal. V resnici so veliko nevarnejše poteze neoliberalcev in pohlepnih kapitalistov, ki postopoma silijo delavce v upor. Socializem za zdaj ni grožnja, je pa smer rešitve. Nikakor pa se ne bo dogodil zaradi hotenj in izjav Mihe Kordiša. Nacionalizacije ne bo nikoli, privatna lastnina bo ostala temelj razvoja. Dohodki od dela in kapitala pa bodo vedno stvar ocene, koliko komu, mir pa bo zagotovljen ob pravični razdelitvi. Tisti, ki se bojijo nacionalizacije, imajo druge namene.

Vladimir Silič, Bled