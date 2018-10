Nekatere ženske ne morejo imeti otrok, ker nimajo maternice: ta organ so jim lahko odstranili zaradi maligne bolezni, nekatere pa se že rodijo brez maternice. V svetu že več let eksperimentalno izvajajo postopke presaditve maternice, ko ženskam presadijo maternico žive ali umrle darovalke.

Vodilni na tem področju so švedski ginekologi; skupina, ki jo vodi prof. Mats Brännström, je prva na svetu izvedla uspešno presaditev maternice, ki ji je leta 2014 sledilo rojstvo otroka. Doslej so opravili presaditev maternice pri devetih ženskah: pri dveh ženskah so morali maternico zaradi zapletov po presaditvi odstraniti, sedem posegov pa je bilo uspešnih. Po tem, ko so leto po presaditvi ženskam vsadili njihova lastna oplojena jajčeca, se je rodilo osem zdravih otrok. O tem vznemirljivem področju pomoči neplodnim ženskam, ki se odpira v ginekologiji, je slovenskim ginekologom nedavno predaval Milan Milenković, srbski zdravnik, ki sodeluje v raziskovalni ekipi prof. Brännströma.

Zapleten poseg

Raziskovalci so v univerzitetni bolnišnici Sahlgrenska pri Univerzi v Göteborgu možnosti presaditve maternice začeli raziskovati leta 1999; leta 2012 so dobili dovoljenje etične komisije, da lahko tovrstno presaditev opravijo tudi na človeku. Postopek je bilo pripravljenih poskusiti devet žensk: stare so bile od 27 do 38 let, nekadilke, zanositi pa niso mogle zaradi prirojene anomalije na rodilih oziroma zaradi onkološkega zdravljenja.

Vse kandidatke za presaditve so imele tudi ženske, ki so jim bile pripravljene darovati maternico: v večini primerov so bile to njihove mame, tudi sestra, tašča, teta ali prijateljica. Vse darovalke so bile zdrave in so že rodile svoje otroke. Darovalka ženski, ki je po presaditvi rodila prva, je bila stara 61 let. Gospa je rodila predčasno, v 32. tednu nosečnosti, zaradi preeklampsije, in s carskim rezom. Otrok je bil zdrav in se normalno razvija, so zapisali na spletni strani akademije Sahlgrenska.

A je presaditev maternice izjemno zapleten medicinski poseg, še posebno za darovalke. Operacije, med katerimi so maternico darovalki odstranili, so trajale od deset do 13 ur. Tako dolgega operativnega časa niso pričakovali, je povedal Milenković. Darovalke so morale ostati v bolnišnici šest dni po posegu. Posegi, v katerih so maternico presadili, so bili nekoliko krajši, prejemnice pa so lahko odšle domov od štiri do devet dni po posegu. Vse so po posegu prejemale zdravila proti zavrnitvi organa. Do danes se je rodilo osem otrok, ena ženska je po presaditvi rodila dvakrat. Ti rezultati pomenijo, da je bilo zdravljenje neplodnosti s presaditvijo maternice uspešno v 86 odstotkih. To je po Milenkovićevih besedah zelo visoka učinkovitost.